РФ випустила по Україні понад 600 цілей: яке місто прийняло основний удар

У ніч проти 28 вересня ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Загалом, під час удару виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

38 крилатих ракет Х-101 і

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря

Основний напрямок удару — столиця України, місто Київ.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»

35 крилатих ракет Х-101

8 крилатих ракет «Калібр»

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та крилаті ракети. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема в Києві, Запоріжжі та Хмельницькій та Одеській областях.

Усе, що відомо про повітряну атаку по Україні 28 вересня, читайте у новині.