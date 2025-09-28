ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
401
1 хв

РФ випустила по Україні понад 600 цілей: яке місто прийняло основний удар

Уночі РФ влаштувала потужний терор українським містам. Найскладніша ситуація у Києві.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Getty Images

У ніч проти 28 вересня ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Загалом, під час удару виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

  • 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

  • 2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»

  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

  • 38 крилатих ракет Х-101 і

  • 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря

Основний напрямок удару — столиця України, місто Київ.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

  • 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

  • 2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»

  • 35 крилатих ракет Х-101

  • 8 крилатих ракет «Калібр»

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та крилаті ракети. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема в Києві, Запоріжжі та Хмельницькій та Одеській областях.

Усе, що відомо про повітряну атаку по Україні 28 вересня, читайте у новині.

401
