РФ випустила по Україні понад 70 ракет за раз, і у цього удару є прихована ціль: у ISW викрили Путіна

Ракети РФ летять на Україну / © ТСН

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Війська РФ у ніч проти 15 червня завдали чергового руйнівного масованого удару по Україні, застосувавши десятки ракет та сотні дронів. Проте за цією демонстрацією сили стоїть конкретний таємний мотив Кремля.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наслідки атаки та робота ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по Україні 70 ракет та 611 безпілотників різних типів (зокрема дрони-камікадзе Shahed, Gerbera, Italmas, баражуючі боєприпаси «Бандероль» та хибні цілі «Пародія»).

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Серед ракетного озброєння РФ застосувала:

6 гіперзвукових крилатих ракет «Циркон» (5 збито);

34 балістичні ракети «Іскандер-М» або зенітні С-400 (15 збито);

30 крилатих ракет «Іскандер-К» та Х-101 (всі 30 збито).

Українська ППО також знищила 582 ворожі дрони. Водночас 20 балістичних ракет та 27 БПЛА уразили 42 локації, ще у 12 місцях зафіксовано падіння уламків. Це вже друга атака у червні 2026 року, під час якої ворог застосовує 70 або більше ракет.

Під ударом опинилися житлова, енергетична та освітня інфраструктура у Києві, Дніпрі та Харкові. Також обстрілів зазнали Чернігівська, Черкаська, Сумська, Запорізька, Донецька та Миколаївська області. У столиці через атаку 140 000 мешканців залишилися без світла.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ударів по країні загинули щонайменше 11 людей, ще 53 отримали поранення (з них 5 загиблих і 35 поранених — у Києві). Крім того, у Харкові росіяни цинічно застосували тактику «подвійного удару» (double-tap), убивши п’ятьох рятувальників, які прибули на місце першої атаки.

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Прихована ціль Путіна: аналітика ISW

Експерти Інституту вивчення війни переконані, що за цим масштабним нальотом стоїть не лише суто військовий розрахунок. Володимир Путін переслідує приховану політичну та психологічну мету.

«ISW продовжує оцінювати, що президент Росії Володимир Путін застосовує масовані пакети ударів по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати власну слабкість», — зазначають аналітики.

У звіті наголошується, що за допомогою кривавого терору диктатор намагається замаскувати свою неспроможність захистити територію самої Росії — зокрема і російську столицю — від глибоких та болючих ударів з боку України. Масовані обстріли українського тилу мають створити для внутрішнього російського споживача ілюзію повної домінації Кремля, яка насправді є крихкою.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції.

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Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської лаври.

Крім того, пошкоджено Мистецький арсенал і кіностудію ім. О Довженка.

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