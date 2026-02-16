ТСН у соціальних мережах

РФ випустила по Україні рекордну кількість балістики у січні — деталі

РФ встановила рекорд по застосуванню балістикі під час ударів по Україні у січні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Сумний "рекорд" по ударах балістикою

У січні 2026 року російські війська випустили по Україні 91 балістичну ракету. Це найбільший місячний показник за час повномасштабної війни.

Про це розповіли у Міноборони.

У відомстві запевнили, що працюють над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot.

Patriot називають найбільш ефективним зенітно-ракетним комплексом на озброєнні ЗСУ.

У Міноборони прозвітували, що під час нещодавнього «Рамштайну» було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнерів.

«Найефективніший засіб протидії балістиці — ракети PAC-3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими», — підкреслював очільник Міноборони Федоров під час засідання «Рамштайну».

Нагадаємо, що вночі 16 лютого РФ атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 безпілотниками різних типів.

