РФ випустила по Україні сотні дронів та десятки ракет: які регіони прийняли удар

У ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу:

2 ракети «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим)

21 крилата ракета Х-101 (район пуску — акваторія Каспійського моря)

16 крилатих ракет «Калібр» (район пуску — акваторія Чорного моря)

408 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів.

Основні напрямки удару — Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей — 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

14 крилатих ракет Х-101

10 крилатих ракет «Калібр»

382 ворожих БпЛА різних типів

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Що відомо про атаку по Україні, яку влаштувала Росія

Від ночі 7 лютого Росія масовано атакує Україну ракетами та БпЛА. У низці областей, зокрема на заході країни, пролунали численні вибухи.

У Дніпрі російські дрони пошкодили комунальне підприємство, тролейбуси та інший транспорт. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі значні перебої з електроенергією та закликав містян запастися водою.

Після 8 ранку дрони продовжували атаку, зокрема на Львівщині атакували Ходорів біля Бурштина. На Волині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень електрики у більшості областей через нову масовану атаку РФ на енергооб’єкти та пошкодження інфраструктури.

За даними Дениса Шмигаля, росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом — підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Всі деталі про нічний удар читайте у новині.