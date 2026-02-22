- Дата публікації
РФ випустила по Україні "Циркони", "Іскандери" та дрони: як відпрацювала ППО
Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
У ніч проти 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:
4 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим)
22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400
18 крилатих ракет Х-101
2 крилаті ракети Іскандер-К
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69
297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:
2 протикорабельні ракети «Циркон»
8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
17 крилатих ракет Х-101
2 крилаті ракети Іскандер-К
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69
274 ворожих БпЛА різних типів
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.
