РФ випустила по Україні "Циркони", "Іскандери" та дрони: як відпрацювала ППО

У ніч проти 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим)

22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400

18 крилатих ракет Х-101

2 крилаті ракети Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети «Циркон»

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

17 крилатих ракет Х-101

2 крилаті ракети Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

274 ворожих БпЛА різних типів

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

