1384
РФ випустила по Україні "Циркони", "Іскандери" та дрони: як відпрацювала ППО

Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україна пережила атаку

Україна пережила атаку / © Associated Press

У ніч проти 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

  • 4 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим)

  • 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400

  • 18 крилатих ракет Х-101

  • 2 крилаті ракети Іскандер-К

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

  • 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

  • 2 протикорабельні ракети «Циркон»

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

  • 17 крилатих ракет Х-101

  • 2 крилаті ракети Іскандер-К

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

  • 274 ворожих БпЛА різних типів

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Нагадаємо, під ранок 22 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Все, що відомо про нічний удар - читайте у новині.

