Укрaїнa
768
1 хв

РФ випустила сотні дронів та ракети: які регіони прийняли основний удар

У низці регіонів лунали вибухи - працювала ППО.

Анастасія Павленко
РФ атакувала Україну

РФ атакувала Україну

У ніч проти 25 квітня противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Основний напрямок удару — Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):

  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Міллерово, Курськ, Єйськ, рф, ТОТ АР Крим)

  • 29 крилатих ракет Х-101 (район пусків — із акваторії Каспійського моря)

  • 1 крилата ракета Іскандер-К

  • 5 крилатих ракет «Калібр» (район пусків — акваторія Каспійського моря)

  • 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей — 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

  • 26 крилатих ракет Х-101

  • 4 крилаті ракети «Калібр»

  • 580 ворожих БпЛА різних типів

«Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили. Атака триває! В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під ранок РФ вгатила по Україні. Зокрема, вибухи лунали у Дніпрі та Харкові. На тлі атаки Польща піднімала авіацію.

