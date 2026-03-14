РФ випустила сотні дронів та ракети по Україні: який регіон прийняв удар

Росіяни випустили майже 500 повітряних цілей по нашій країні.

Анастасія Павленко
Україна пережила чергову атаку

Україна пережила чергову атаку / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску — ТОТ АР Крим)

  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська обл.)

  • 25 крилатих ракет «Калібр» (район пуску — акваторії Чорного та Каспійського морів)

  • 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску — Вологодська обл.)

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

  • 430 ударних БпЛА типу «Shahed», Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Основний напрямок удару — Київщина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

  • 1 протикорабельну ракету «Циркон»

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

  • 25 крилатих ракет «Калібр»

  • 24 крилаті ракети Х-101

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69

  • 402 ворожі БпЛА різних типів

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. В області — четверо загиблих. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами. Під удар потрапила і залізниця України.

