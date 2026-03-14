- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 467
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила сотні дронів та ракети по Україні: який регіон прийняв удар
Росіяни випустили майже 500 повітряних цілей по нашій країні.
У ніч проти 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:
2 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску — ТОТ АР Крим)
13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська обл.)
25 крилатих ракет «Калібр» (район пуску — акваторії Чорного та Каспійського морів)
24 крилаті ракети Х-101 (район пуску — Вологодська обл.)
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69
430 ударних БпЛА типу «Shahed», Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.
Основний напрямок удару — Київщина.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:
1 протикорабельну ракету «Циркон»
7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
25 крилатих ракет «Калібр»
24 крилаті ракети Х-101
1 керовану авіаційну ракету Х-59/69
402 ворожі БпЛА різних типів
Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. В області — четверо загиблих. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами. Під удар потрапила і залізниця України.