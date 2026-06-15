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РФ випустила сотні дронів та різні ракети: як Україна відбила нічну атаку
Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.
У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:
6 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»
34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400
30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К
611 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія»
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі — 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:
5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»
15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К
582 ворожих БпЛА різних типів
За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.
Нічний удар по Україні — що відомо
У ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами, гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон» і крилатими ракетами Х-101. У столиці загинули чотири людини, 25 зазнали поранень, серед постраждалих — двоє дітей і вагітна жінка.
У Харкові вночі під час повторного удару по місцю влучання загинули п’ятеро пожежників.
У Києві багато руйнувань житлових будинків, вперше за час великого вторгнення суттєво пошкоджена Києво-Печерська лавра, зокрема Успенський собор.