РФ випустила сотні дронів та різні ракети: як Україна відбила нічну атаку

РФ вгатила по Україні / © Associated Press

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У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

6 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К

611 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія»

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі — 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К

582 ворожих БпЛА різних типів

За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Нічний удар по Україні — що відомо

У ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами, гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон» і крилатими ракетами Х-101. У столиці загинули чотири людини, 25 зазнали поранень, серед постраждалих — двоє дітей і вагітна жінка.

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У Харкові вночі під час повторного удару по місцю влучання загинули п’ятеро пожежників.

У Києві багато руйнувань житлових будинків, вперше за час великого вторгнення суттєво пошкоджена Києво-Печерська лавра, зокрема Успенський собор.

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