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РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні
Три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», перебувають в Чорному морі. Загальний залп становить до 14 ракет.
В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 9 травня, були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр», які країна-агресор вивела на бойове чергування.
Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.
У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку 9 травня в Чорному морі були помічені 4 кораблі противника, три з яких є носіями «Калібрів» загальним залпом до 14 ракет.
В Азовському морі російські кораблі не спостерігаються.
У Середземному морі фіксують 3 кораблі РФ, з яких один є ракетоносієм загальним залпом до 8 «Калібрів».
За добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря — 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор
до Азовського моря — 4 судна, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор
«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», — додали військові.
Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.