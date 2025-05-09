ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», перебувають в Чорному морі. Загальний залп становить до 14 ракет.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Армія РФ вивела в Чорне море ракетоносії

Армія РФ вивела в Чорне море ракетоносії / © Associated Press

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 9 травня, були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр», які країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку 9 травня в Чорному морі були помічені 4 кораблі противника, три з яких є носіями «Калібрів» загальним залпом до 14 ракет.

В Азовському морі російські кораблі не спостерігаються.

У Середземному морі фіксують 3 кораблі РФ, з яких один є ракетоносієм загальним залпом до 8 «Калібрів».

За добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор

  • до Азовського моря — 4 судна, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», — додали військові.

Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie