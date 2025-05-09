РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Армія РФ вивела в Чорне море ракетоносії / © Associated Press

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В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 9 травня, були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр», які країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку 9 травня в Чорному морі були помічені 4 кораблі противника, три з яких є носіями «Калібрів» загальним залпом до 14 ракет.

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В Азовському морі російські кораблі не спостерігаються.

У Середземному морі фіксують 3 кораблі РФ, з яких один є ракетоносієм загальним залпом до 8 «Калібрів».

За добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор

до Азовського моря — 4 судна, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», — додали військові.

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Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.