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РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні
В акваторії Чорного моря 21 червня були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр».
Російський флот й надалі функціонує у Чорному морі.
Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.
Зокрема, у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до двох ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі зафіксували два ворожі кораблі.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря — 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, а також до Азовського моря — 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
Росія й надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз інвестуватиме в модернізацію регіональної інфраструктури для прийому важкої військової техніки у країнах на Чорноморському узбережжі.