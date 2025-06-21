РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Росія вивела в Чорне море ракетоносій з «Калібрами» / © armyinform.com.ua

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Російський флот й надалі функціонує у Чорному морі.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Зокрема, у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до двох ракет.

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі зафіксували два ворожі кораблі.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря — 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, а також до Азовського моря — 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

Росія й надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз інвестуватиме в модернізацію регіональної інфраструктури для прийому важкої військової техніки у країнах на Чорноморському узбережжі.

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