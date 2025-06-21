ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

В акваторії Чорного моря 21 червня були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росія вивела в Чорне море ракетоносій з "Калібрами"

Росія вивела в Чорне море ракетоносій з «Калібрами» / © armyinform.com.ua

Російський флот й надалі функціонує у Чорному морі.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Зокрема, у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до двох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі зафіксували два ворожі кораблі.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря — 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, а також до Азовського моря — 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

Росія й надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз інвестуватиме в модернізацію регіональної інфраструктури для прийому важкої військової техніки у країнах на Чорноморському узбережжі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie