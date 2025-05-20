ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
1 хв

РФ вивела у Середземне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Три ворожих кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет “Калібр”, перебувають в Середземному морі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
"Калібр"

"Калібр" / © Associated Press

В акваторії Середземного моря сьогодні вранці, 17 травня 2025 року, були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр», які країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

    в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie