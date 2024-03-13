РФ вже не зможе проводити "м'ясні штурми": експерт про ситуацію на Авдіївському напрямку

Армія РФ не зможе проводити так звані "м'ясні" штурми на Авдіївському напрямку без пауз.

Про це розповів військовий експерт Сергій Кузан в ефірі інформаційного марафону.

"Без паузи в них не вдасться вже. Тому що усі ті резерви, які були призначені, щоб дійти аж до Карлівки, до Карлівського водосховища - вони просто вже втрачені. Ще під час штурмів Авдіївки їх було знищено. І тепер вони змушені відновлюватися. Вони виводять окремі підрозділи звідти", - сказав експерт.

За його словами, цей процес і надалі триватиме кілька тижнів.

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"Принаймі два-три тижні вони спробують швидко накопичитися для того, щоб завдати ударів", - додав він.

Зокрема, у районі сіл Бердичі, Семенівка та Орлівка російські загарбники сподівалися, що принаймні дійдуть до водних перешкод - до системи водойм, але затрималися на східному березі.

"Навіть до водойм не відсунули наші сили, які, здавалося б без належних укріплень, у низовині, і здавалося, що саме тут мав би вирівнятися фронт. Фронт вирівнявся раніше саме завдяки грамотно організованій обороні, і тому, що були збиті хвилі наступальних сил противника", - сказав Кузан.

Крім того, тільки зараз Сили оборони України взялися за активне будівництво фортифікаційних споруд, у тому числі на Авдіївському напрямку.

"Все залежить від стратегії ведення війни. Якщо ще минулого року ми всі свої ресурси спрямовували якраз для наступу, тобто, нам було важливо по всьому півдню, усій лінії фронту, заплутати ворога, не дати йому зрозуміти, на якій ділянці у нас буде цей наступ - де ми зможемо проломити цей фронт. Ми не могли робити ці мінні поля, бо це би обмежувало би наше поле для маневру, і очевидно, противник би розумів, де ці напрямки, де ми будемо зосереджувати свої сили для наступу", - наголосив Кузан.

Додамо, Авдіївський напрямок досі залишається одним з найгарячіших на Донбасі, однак тепер під загрозу потрапив і Покровський напрямок.

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