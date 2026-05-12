РФ з новою силою гатить по Україні: атакували великий обласний центр та регіон, є загиблий і поранені

Стовп диму

Реклама

Сьогодні, 12 травня, російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як інформує посадовець, у Дніпрі через ворожу атаку постраждав 33-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті також сталася пожежа та була пошкоджена транспортна інфраструктура.

Реклама

Загалом протягом доби росіяни понад 20 разів атакували п’ять районів області безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

У Синельниківському районі ворог атакував Дубовиківську, Миколаївську та Роздорську громади. Там пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та автомобілі. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

У Самарівському районі росіяни били по місту Самар та Піщанській громаді. Через атаку виникла пожежа, також пошкоджено інфраструктуру.

Реклама

У Павлограді внаслідок удару понівечено дев’ятиповерховий будинок та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків. 36-річного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості, 44-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Раніше армія РФ завдала кривавого удару по Дніпру. Загинуло четверо осіб, ще 19 — дістали поранень. За даними влади, 13 людей шпиталізували до медзакладів. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Втім, стан чотирьох чоловіків 23, 33, 44 та 52 років — важкий.

Новини партнерів