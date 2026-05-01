Зранку РФ атакувала один з обласних центрів: дрони поцілили в адмінбудівлю і АЗС — деталі
Наразі, за даними влади, інформації про потерпілих у Харкові немає.
Зранку 1 травня російська армія атакувала Харків. В обласному центрові ві 06:09 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
«Зафіксовано влучання ударних ворожих дронів по Холодногірському району», — поінформував міський голова.
Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що росіяни атакували місто безпілотниками. Наразі на місці «прильоту» працюють екстрені служби.
«Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється», — додав чиновник.
Наслідки атаки на Харків
Внаслідок влучання БпЛА в Холодногірському районі пошкоджено адмінбудівлю. На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару.
Окрім того, повідомили в мерії, у Київському районі міста кілька ворожих дронів атакували заправку.
«Пошкоджено кілька авто та будівля АЗС. Щодо постраждалих, то наразі інформація не надходила», — наголосив Терехов.
Нагадаємо, два дні тому РФ також атакувала Харків. Влучання зафіксовано в Основ’янському, Слобідському та Немишлянському районах. Зокрема, стався «приліт» по інфраструктурному об’єкті.