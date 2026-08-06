РФ за тиждень випускає більше ракет, ніж ми отримуємо за місяць: Федоров пояснив причину дефіциту

Росія посилила ракетні атаки по Україні на тлі дефіциту засобів ППО

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Україна зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для ППО, оскільки темпи російських обстрілів багаторазово перевищують виробничі можливості західного оборонного комплексу. Наразі російська армія лише за один тиждень випускає по українських містах більше ракет, ніж наша держава отримує від союзників за цілий місяць.

Про це заявив ексміністр оборони Михайло Федоров під час прямого ефіру з громадським діячем та своїм колишнім радником Сергієм Стерненком.

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Темпи США та реалії війни

За словами колишнього урядовця, Україна має чітко затверджений план постачання, і ракети стабільно надходять щомісяця, проте реальність на полі бою кардинально відрізняється від цих розрахунків. Інтенсивність ворожих атак настільки висока, що наявні ресурси миттєво вичерпуються.

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«В останні місяці Росія випускає більше в місяць або навіть в тиждень ракет, ніж ми отримуємо за певний період часу — за місяць або за кілька місяців», — наголосив Федоров і коментарі щодо критичного дисбалансу сил.

Головна проблема полягає в тому, що оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів просто не встигає за такими небаченими темпами війни. Ексміністр пояснив, що Америка фізично не здатна виготовляти зброю достатньо швидко «для того, щоб забезпечити свої потреби і забезпечити наші потреби».

Порожні склади європейських країн

Альтернативним джерелом постачання могли б стати арсенали європейських держав, однак загальна ситуація на континенті виявилася вкрай негативною. Навіть економічно розвинені країни-члени Євросоюзу та НАТО мають на своїх балансах катастрофічно малі резерви такого озброєння.

«Там є члени НАТО… з розумними економіками, але в них може бути на складах 5 ракет, 10 ракет. Якщо це більше 50 ракет, це вже щось неймовірне», — підсумував Федоров та пояснив неможливість швидких постачань зі старих європейських запасів.

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Нагадаємо, Федоров відповів, чи буде й надалі боротись за посаду міністра оборони, чи повернеться в бізнес. За його словами, відповідні пропозиції є, але він наразі не має морального права перейматися іншими справами.

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