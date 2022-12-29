"РФ заганяє себе у глухий кут": Зеленський – про сьогоднішній обстріл

Президент назвав, де зараз найскладніша ситуація зі світлом після обстрілу.

Протягом сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ було збито 54 ракети і 11 ударних дронів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 29 грудня.

"Насамперед хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим Повітряним командуванням: "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід", – зазначив глава держави.

Особливо Зеленський відзначив воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати назвав найбільшими.

"На жаль, маємо й кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії", – запевнив він.

За інформацією президента, станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті.

Зеленський зауважив, що попри ракетні удари, державні органи влади продовжують працювати.

"Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", – підсумував він.