РФ заявляє про присутність військових у центрі Куп’янська: яка ситуація насправді

Фронт / © ТСН.ua

Росіяни заявляють про присутність у центрі Куп’янська. Але оприлюднені кадри мають суперечливий вигляд.

Про це написав військовий із позивним «Осман» Станіслав Бунятов.

За його даними, йдеться про ймовірну присутність військових армії РФ, зокрема, поблизу адмінбудівель.

«Р***я стверджує про присутність п******ів у центрі Куп’янська та поблизу адміністративних будівель», — пише він.

При цьому деякі опубліковані фото виглядають суперечливо.

«Будемо сподіватися, що це черговий п*****ж, але ситуація залишає бажати кращого», — констатував Бунятов.

Раніше йшлося про буцімто просування РФ до Куп’янська Харківської області. Ситуацію прокоментували у ЗСУ.

Як пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, насправді спроби прориву через північ від міста тривають, але завершуються провалами.

«Є велика кількість інформаційних операцій росіян з заявами, що ось вони вже майже там. До Куп’янська там близько. Я не міряв, але реально близько. Там йдеться про кілометри. Але вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго», — сказав Трегубов.