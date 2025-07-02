РФ заявила про окупацію села в Дніпропетровській області: коментар ЗСУ

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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Заяви РФ про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Зокрема, і про окупацію населеного пункту Дачне. Це село надалі залишається під контролем Сил оборони України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

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“Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє “м’ясних штурмів” силами малих піхотних груп та ДРГ”, - йдеться у повідомленні Генштабу.

Військові наголошують, що кілька днів тому одна з невеликих російських розвідувальних груп змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині.

За даними Генштабу, “загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором”. Втім, “це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів”.

“В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили до полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд”, - додали у Генштабі.

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Нагадаємо, днями проєкт DeepState оновив мапу, вказавши на появу “сірої” зони на території Дніпропетровщини. Вона сягає понад 800 метрів. В ОСУВ “Хортиця” інформацію не підтверджували.

Тим часом росіяни заявили про окупацію села Дачне та прилеглими східними територіями на Дніпропетровщині. Йдеться про територію площею приблизно 2 кв. км у межах Новопавлівської громади Синельниківського району.

Дата публікації 14:56, 28.06.25 Кількість переглядів 168 Бомба-ракета вперше вибухнула у передмісті Дніпра! Перший коментар Ігната!