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РФ заявила про окупацію села в Дніпропетровській області: коментар ЗСУ
Росіяни не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.
Заяви РФ про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Зокрема, і про окупацію населеного пункту Дачне. Це село надалі залишається під контролем Сил оборони України.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що підрозділи ЗСУ продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.
“Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє “м’ясних штурмів” силами малих піхотних груп та ДРГ”, - йдеться у повідомленні Генштабу.
Військові наголошують, що кілька днів тому одна з невеликих російських розвідувальних груп змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині.
За даними Генштабу, “загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором”. Втім, “це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів”.
“В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили до полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд”, - додали у Генштабі.
Нагадаємо, днями проєкт DeepState оновив мапу, вказавши на появу “сірої” зони на території Дніпропетровщини. Вона сягає понад 800 метрів. В ОСУВ “Хортиця” інформацію не підтверджували.
Тим часом росіяни заявили про окупацію села Дачне та прилеглими східними територіями на Дніпропетровщині. Йдеться про територію площею приблизно 2 кв. км у межах Новопавлівської громади Синельниківського району.