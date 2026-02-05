РФ захопила Мирноград: в ISW повідомили про просування ворога на фронті

Фронт / © ТСН

Станом на 3–4 лютого російські війська вели активні наступальні дії в Сумській, Харківській та Донецькій областях, проте на більшості напрямків не змогли досягти тактичних успіхів. Водночас РФ захопила Мирноград на Покровському напрямку.

Про це повідоялє ISW.

Поточна ситуація на фронті

Російські війська атакували в Курській та Сумській областях. Успіхів ворог не досяг. Мілблогер РФ заявив, що наступальний потенціал Росії на півночі Сумської області залишається обмеженим через перекидання більшості резервів з цього району до Донецької області.

Армія РФ продовжила наступальні операції на півночі Харківської області. Росіяни атакували на північний схід від Харкова поблизу Графського, Прилипки, Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Нескучного. Результатів немає.

Російський військкор заявив про захоплення окупантами Петропавлівки на схід від Куп’янська.

«3 та 4 лютого російські війська здійснювали атаки в районі Куп’янська та безпосередньо в межах міста. Бої також тривали на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки й Подолу; на південний схід — у районах Піщаного з напрямком на Курилівку, а також поблизу Новоосинового та Глушківки; і на південь від міста — у напрямках Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівки», — повідомили аналітики.

Ворожими блогерами стверджувалося, що російські війська просунулися на схід від Колісниківки (на північний схід від Борової). 3 та 4 лютого російські війська атакували на південь від Борової поблизу Корового Яру та Олександрівки, а також у напрямку Кримків.

4 лютого український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони України продовжують утримувати позиції на західній і південно-східній околицях Закітного, розташованого на північний схід від Слов’янська. За його словами, українські підрозділи також закріпилися у Свято-Покровському, тоді як російські війська намагаються просунутися через населений пункт у напрямку Різниківки. Це свідчить про збереження українського контролю над західною частиною Свято-Покровського та Різниківкою.

Водночас Машовець зазначив, що російські війська змогли просунутися до центральної частини Закітного, що вказує на попереднє просування в східній частині населеного пункту та на північному березі річки Сіверський Донець. Також повідомляється, що невеликі російські групи досягли дороги Никифорівка–Привілля, однак ці дії мали характер проникнень і не призвели до зміни контролю над місцевістю чи переднім краєм.

За оцінкою Машовця, російські підрозділи намагаються обійти Закітне з півдня, просуваючись із району Платонівки в напрямку Кривої Луки, що знову ж таки вказує на спроби тактичних проникнень без закріплення.

Окремо російський мілблогер заявив про просування військ РФ у межах Тетянівки на північний захід від Лимана, однак ця інформація залишається непідтвердженою.

3–4 лютого російські війська вели атаки в районі Лимана та на кількох напрямках довкола нього, зокрема поблизу Новоселівки, Ставків, Дробишевого, Зарічного, Закітного, Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського, Никифорівки та Васюківки. Російські джерела також повідомляли про українські контратаки в районах Новоселівки та Закітного.

Об’єднане оперативне угруповання сил України 4 лютого заявило, що спроби російських військ проникнути в Лиман залишаються безуспішними.

«Представники українських підрозділів повідомили, що противник активно використовує операторів БпЛА для порушення логістики, а малочисельні піхотні групи — для виявлення українських позицій, після чого завдає ударів підготовленою піхотою або дронами», — йдеться у матеріалі.

Також фіксуються спроби російських груп форсувати річку Сіверський Донець, яка почала замерзати.

Аналітики зазначають: українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Геолокаційні матеріали, оприлюднені 3 лютого, свідчать про нещодавнє просування українських військ у центральній частині Іванопілля на південний схід від Костянтинівки, а також уздовж автомагістралі Т-0401 на південь від Гуляйполя. Українські підрозділи також успішно відбивали механізовані атаки російських сил на низці напрямків, зокрема поблизу Покровська та Новопавлівки.

За оцінками українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські війська раніше захопили Міньківку, що може свідчити й про втрату Оріхово-Василівки. Водночас заяви Міністерства оборони РФ про захоплення Степанівки та просування в низці інших населених пунктів залишаються непідтвердженими.

Російські сили 3–4 лютого вели інтенсивні наступальні дії в районах Костянтинівки, Покровська, Добропілля, Новопавлівки, Олександрівки, Гуляйполя та Оріхова. Попри це, на більшості напрямків не зафіксовано істотного просування. Значна частина дій РФ мала характер тактичних проникнень і розвідки боєм.

Окупанти продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля. Просування не зафіксовано.

На Покровському напрямку фіксували просування російських військ до північно-західних околиць міста Мирнограда. Раніше йшлося про те, що російські війська почали переміщувати командні пункти до Мирнограда. В Інституті констатували: це свідчить про те, що РФ захопила Мирноград.

«ISW не спостерігала протягом останніх кількох тижнів доказів того, що українські війська продовжують утримувати оборонні позиції в цьому районі», — зазначили аналітики.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснювали численні атаки, однак українські контратаки та несприятливі погодні умови ускладнювали дії РФ. Пов’язаний з Кремлем мілблогер визнав, що російські сили не можуть зосередити достатні сили поблизу населених пунктів через розширену українську зону ураження, зокрема дронами.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 4 лютого.

Як зазначалося раніше, Росія, ймовірно, готується до можливого масштабування наступальних дій навесні, коли поліпшаться погодні умови. Вона прагне зосередити максимум ресурсів для реалізації своїх планів на різних ділянках фронту.

Ворог зацікавлений у повному контролі над Донецькою та Луганською областями, а наступними потенційними цілями можуть стати Запорізька та Херсонська області. Крім того, ймовірно, бойові дії розширяться на Дніпропетровську, Чернігівську, Сумську та Харківську області в межах створення так званої «санітарної зони» уздовж кордону з РФ.

За даними аналітичних проєктів, Росія вже окупувала частину території України цього року, при цьому найбільша активність ворога зосереджена на Покровському напрямку. Експерти припускають, що Москва може використовувати зиму для підготовки до масштабного наступу, а бойові дії триватимуть на кількох напрямках одночасно.