ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
2 хв

РФ залишила Харків без тепла у 20-градусний мороз: мер відповів, чи доведеться людям виїжджати

Через російську атаку без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Харків.

Харків. / © Associated Press

У Харкові через масований удар по енергетичній інфраструктурі тисячі людей залишаться без тепла у той час, коли температура повітря сягнула понад 20 градусів морозу. Втім, влада не буде закликати мешканців виїжджати з міста.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

З його слів, рішення як про виїзд, так і повернення до Харкова кожен мешканець має ухвалювати самостійно.

«Мені ще з початку війни часто ставили запитання: „Що нам робити? Виїжджати чи не виїжджати?“. А потім питали: „Повертатися чи не повертатися?“. От хай Терехов нам скаже. Я ж завжди казав і зараз повторюю: кожен сам для себе ухвалює рішення і несе за це відповідальність», — наголосив мер.

Він акцентував на тому, що частина харків’ян виїхала з міста від перших днів війни, а згодом повернулася назад. Терехов зауважив, що місцева влада і комунальні служби працюватимуть, щоб у людей була можливість залишатися у Харкові.

Масований удар 3 лютого

Вночі проти 3 лютого Харків опинився під черговим російським ударом. Понад шість годин на місто летіли реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами, ракети, КАБи та дрони різних модифікацій. Місто опинилося під масованою комбінованою атакою, що стала однією з найбільш тривалих за весь час великої війни.

У Харкові росіяни масовано вдарили по енергетиці. Через обстріл одна з ключових ТЕЦ міста зазнала суттєвих пошкоджень, а тому з систем опалення понад 800 багатоповерхівок довелося зливати воду.

За даними влади, під час цієї атаки постраждали ключові енергетичні об’єкти, зокрема «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине». У місті було запроваджено надзвичайну ситуацію, адже без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців.

Дата публікації
Кількість переглядів
557
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie