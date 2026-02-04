РФ залишила Харків без тепла у 20-градусний мороз: мер відповів, чи доведеться людям виїжджати

Харків. / © Associated Press

У Харкові через масований удар по енергетичній інфраструктурі тисячі людей залишаться без тепла у той час, коли температура повітря сягнула понад 20 градусів морозу. Втім, влада не буде закликати мешканців виїжджати з міста.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

З його слів, рішення як про виїзд, так і повернення до Харкова кожен мешканець має ухвалювати самостійно.

«Мені ще з початку війни часто ставили запитання: „Що нам робити? Виїжджати чи не виїжджати?“. А потім питали: „Повертатися чи не повертатися?“. От хай Терехов нам скаже. Я ж завжди казав і зараз повторюю: кожен сам для себе ухвалює рішення і несе за це відповідальність», — наголосив мер.

Він акцентував на тому, що частина харків’ян виїхала з міста від перших днів війни, а згодом повернулася назад. Терехов зауважив, що місцева влада і комунальні служби працюватимуть, щоб у людей була можливість залишатися у Харкові.

Масований удар 3 лютого

Вночі проти 3 лютого Харків опинився під черговим російським ударом. Понад шість годин на місто летіли реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами, ракети, КАБи та дрони різних модифікацій. Місто опинилося під масованою комбінованою атакою, що стала однією з найбільш тривалих за весь час великої війни.

У Харкові росіяни масовано вдарили по енергетиці. Через обстріл одна з ключових ТЕЦ міста зазнала суттєвих пошкоджень, а тому з систем опалення понад 800 багатоповерхівок довелося зливати воду.

За даними влади, під час цієї атаки постраждали ключові енергетичні об’єкти, зокрема «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине». У місті було запроваджено надзвичайну ситуацію, адже без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців.