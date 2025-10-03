ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
617
Час на прочитання
1 хв

РФ залишила одне з міст без світла: школи перейшли на дистанційку, вода буде лише двічі на день

У місті усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, працюють на генераторах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Школа.

Школа. / © Associated Press

Ніжин у Чернігівській області опинився у складному становищі через російські обстріли. У місті запроваджено графіки відключення світла та водопостачання. У школах запровадили дистанційне навчання.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодол.

Зазначається, що ситуація в енергомережі залишається критичною. У Ніжині діють графіки відключення світла - три години світло у споживачів є, шість - немає. Втім, наголошують у міськраді, можливі додаткові аварійні відключення.

Мер повідомив, що усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах.

Водопостачання подаватиметься за графіками: від 06:00 до 08:00 та від 18:00 до 21:00.

"Прохання до всіх зробити необхідні для вас запаси води. Повноцінний режим водопостачання буде відновлений, як тільки відновиться електропостачання", - наголосив мер.

Через відключення світла всі освітні заклади у місті переходять на дистанційне навчання від понеділка, 6 жовтня.

Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності".

Нагадаємо, через обстріл РФ 1 жовтня у Чернігівській області виникли проблеми з електрикою, адже було уражено об’єкти критичної інфраструктури. Після удару понад 300 тисяч споживачів було відключено від мережі. Зокрема, частина обласного центру залишилася без гарячої води, у місті - відключення світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголошує, що Росія "вибиває" енергетику вздовж кордону. У зоні максимального ризику розташована смуга, яка має приблизно 100 км завширшки вздовж кордонів і вздовж лінії бойового зіткнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
617
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie