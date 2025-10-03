РФ залишила одне з міст без світла: школи перейшли на дистанційку, вода буде лише двічі на день

Школа. / © Associated Press

Ніжин у Чернігівській області опинився у складному становищі через російські обстріли. У місті запроваджено графіки відключення світла та водопостачання. У школах запровадили дистанційне навчання.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодол.

Зазначається, що ситуація в енергомережі залишається критичною. У Ніжині діють графіки відключення світла - три години світло у споживачів є, шість - немає. Втім, наголошують у міськраді, можливі додаткові аварійні відключення.

Мер повідомив, що усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах.

Водопостачання подаватиметься за графіками: від 06:00 до 08:00 та від 18:00 до 21:00.

"Прохання до всіх зробити необхідні для вас запаси води. Повноцінний режим водопостачання буде відновлений, як тільки відновиться електропостачання", - наголосив мер.

Через відключення світла всі освітні заклади у місті переходять на дистанційне навчання від понеділка, 6 жовтня.

Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності".

Нагадаємо, через обстріл РФ 1 жовтня у Чернігівській області виникли проблеми з електрикою, адже було уражено об’єкти критичної інфраструктури. Після удару понад 300 тисяч споживачів було відключено від мережі. Зокрема, частина обласного центру залишилася без гарячої води, у місті - відключення світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголошує, що Росія "вибиває" енергетику вздовж кордону. У зоні максимального ризику розташована смуга, яка має приблизно 100 км завширшки вздовж кордонів і вздовж лінії бойового зіткнення.