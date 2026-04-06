РФ знеструмила місто-супутник Чорнобильської АЕС: без світла понад 20 тис. людей

Славутич повністю знеструмлений через атаку РФ

Російська атака ніч на понеділок, 6 квітня, знеструмила місто-супутник Чорнобильської АЕС — Славутич.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в своєму Telegram-каналі.

Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла — це близько 21 тисячі людей.

Голова ОВА запевнив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення, щоб повернути світло в кожен дім.

«Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади — на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними. Відкриті пункти незламності — там готові допомогти кожному, хто цього потребує», — повідомив Калашник.

Зауважимо, що Славутич територіально розташований у межах Чернігівської області, але є адміністративним ексклавом Київської області.

Нагадаємо, минулого разу Славутич був знеструмлений 25 березня.

Також повідомлялося, що сьогодні вночі росіяни знову масовано атакували Одесу. За останніми даними, троє загиблих, серед них — дитина.