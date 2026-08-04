“Побачення” може стати останнім: СБУ попередила військових про нову смертельну пастку РФ

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Російські спецслужби активізували спроби ліквідації українських військових, використовуючи так звані «медові пастки» — фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За даними СБУ, лише від початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам. Найчастіше ворог шукає потенційних жертв через сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах. Від імені жінок військовим пропонують спілкування, а згодом призначають зустріч у заздалегідь підготовленому місці.

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Як зазначають у спецслужбі, на таких локаціях окупанти планують теракти, використовуючи саморобні вибухові пристрої або отруйні речовини.

У СБУ нагадали, що раніше вже викривали агентів РФ, які намагалися отруїти українських військових, додаючи небезпечні речовини до продуктів, ліків чи напоїв. Також на початку 2026 року військова контррозвідка затримала агента ФСБ, який під виглядом побачення виманив військового до промислової зони в Запоріжжі та напав на нього.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам інкримінують державну зраду, умисне вбивство та терористичний акт. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що СБУ зірвала спробу ФСБ влаштувати масове вбивство українських військових на Харківщині. Російські агенти запросили захисників на фальшиву «благодійну вечірку», де планували отруїти їхні напої, а також підірвати 10-кілограмову саморобну бомбу. Правоохоронці затримали двох агентів ще до реалізації злочину та вилучили вибухівку й докази їхньої співпраці з російськими спецслужбами. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

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