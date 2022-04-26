РФ заманює до армії контрактників, обіцяючи захмарні зарплати і можливість мародерити

Після катастрофічних втрат в Україні, для відновлення боєздатності військових частин, російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.

Тож Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

За інформацією розвідки, на тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків та відправка їх на неминучу смерть. Натомість в центральних регіонах Росії до служби за контрактом запрошують обіцянками захмарної зарплати, соцпільг та можливістю безкарно грабувати та мародерити в Україні.

"За даними воєнної розвідки України лише в Центральному військовому окрузі Росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби. Варто зазначити, що більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних", - повідомляють у розвідці.

Військова розвідка України вкотре нагадала окупантам, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що українські підрозділи відбили дві атаки загарбників країни-агресорки в Херсонській області та знищили техніку окупантів. Крім того, решта сил під вогнем українських Збройних сил відступила на попередні позиції.