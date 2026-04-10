РФ занурила у пітьму жителів 5 областей України: яка ситуація зі світлом

Російські дрони знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, спричинивши знеструмлення у п’яти областях. Через попередні ворожі удари графіки відключень 10 квітня діють по всій Україні протягом доби.

Про це повідомило «Укренерго».

Унаслідок атак російських дронів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок частина споживачів залишилася без електропостачання в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через ускладнення в енергосистемі, спричинені попередніми обстрілами, сьогодні впродовж доби в усіх областях України запроваджено обмеження споживання електроенергії. Зокрема, діють графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення світла для населення.

В «Укренерго» зазначили, що з огляду на погоду, протягом усього дня зберігається потреба в ощадливому використанні електроенергії. Так, у період від 17:00 до 22:00 варто максимально обмежити користування електроприладами та не вмикати одночасно кілька потужних пристроїв.

Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня російська армія значно пошкодила два великі енергооб’єкти на півдні Одещини, через що понад 11 тис. родин залишилися без електроенергії. Наразі в області діють стабілізаційні графіки, проте безпосередньо в Одесі через масштабні руйнування запроваджено екстрені відключення світла.