- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ запрошує іноземних журналістів до Покровська: експерт пояснив, яка мета ворога
Заяви з боку РФ про допуск журналістів до Покровська робляться не просто так.
Росіяни заявили, буцімто готові припинити бойові дії на 5-6 годин в районі Покровська, аби забезпечити проїзд для іноземних журналістів. Це свідчать про одне — проблеми окупантів.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.
Путін намагається взяти оперативну паузу
Як наголошує Світан, спроба взяти оперативну паузу не має нічого спільного з кроком для припинення наступу. Наразі у росіян виникла критична потреба взяти оперативну паузу навіть на кілька годин. Наприклад, для підтягування нових резервів.
«Головний запит — пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру», — наголосив він.
Експерт пояснює: російський диктатор намагається врятувати свої війська, які опинилися в Мирнограді та Покровську.
«Поки що вони там застрягли, але під час паузи з них ворог може створити оперативні групи», — каже Світан.
У Мирнограді та Родинському армія РФ стикнулася з проблемами, і Путні хоче їх вирішити.
Що ж до ЗСУ, додав полковник запасу, то наші бійці мають знайти і натиснути на слабкі місця окупантів на цьому напрямку. Він закликає також не піддаватися на провокації та пропозиції з боку Кремля.
Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною і динамічною. Так, завдяки успішним контрдіям українські військові змогли покращити тактичне положення у кількох кварталах міста.
Відомо, що у Покровську збільшують кількість штурмових груп — для цього використовують диверсифіковані способи переміщення особового складу. Крім того, ЗСУ докладають зусиль для блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. .За останній тиждень у Покровську знищено 85 росіян
«Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську — поступово зростає», — зазначили у корпусі.