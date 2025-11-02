ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
2 хв

РФ запрошує іноземних журналістів до Покровська: експерт пояснив, яка мета ворога

Заяви з боку РФ про допуск журналістів до Покровська робляться не просто так.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Росіяни заявили, буцімто готові припинити бойові дії на 5-6 годин в районі Покровська, аби забезпечити проїзд для іноземних журналістів. Це свідчать про одне — проблеми окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Путін намагається взяти оперативну паузу

Як наголошує Світан, спроба взяти оперативну паузу не має нічого спільного з кроком для припинення наступу. Наразі у росіян виникла критична потреба взяти оперативну паузу навіть на кілька годин. Наприклад, для підтягування нових резервів.

«Головний запит — пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру», — наголосив він.

Експерт пояснює: російський диктатор намагається врятувати свої війська, які опинилися в Мирнограді та Покровську.

«Поки що вони там застрягли, але під час паузи з них ворог може створити оперативні групи», — каже Світан.

У Мирнограді та Родинському армія РФ стикнулася з проблемами, і Путні хоче їх вирішити.

Що ж до ЗСУ, додав полковник запасу, то наші бійці мають знайти і натиснути на слабкі місця окупантів на цьому напрямку. Він закликає також не піддаватися на провокації та пропозиції з боку Кремля.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною і динамічною. Так, завдяки успішним контрдіям українські військові змогли покращити тактичне положення у кількох кварталах міста.

Відомо, що у Покровську збільшують кількість штурмових груп — для цього використовують диверсифіковані способи переміщення особового складу. Крім того, ЗСУ докладають зусиль для блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. .За останній тиждень у Покровську знищено 85 росіян

«Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську — поступово зростає», — зазначили у корпусі.

Дата публікації
Кількість переглядів
372
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie