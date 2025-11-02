РФ запрошує іноземних журналістів до Покровська: експерт пояснив, яка мета ворога

Покровськ / © Getty Images

Росіяни заявили, буцімто готові припинити бойові дії на 5-6 годин в районі Покровська, аби забезпечити проїзд для іноземних журналістів. Це свідчать про одне — проблеми окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Путін намагається взяти оперативну паузу

Як наголошує Світан, спроба взяти оперативну паузу не має нічого спільного з кроком для припинення наступу. Наразі у росіян виникла критична потреба взяти оперативну паузу навіть на кілька годин. Наприклад, для підтягування нових резервів.

«Головний запит — пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру», — наголосив він.

Експерт пояснює: російський диктатор намагається врятувати свої війська, які опинилися в Мирнограді та Покровську.

«Поки що вони там застрягли, але під час паузи з них ворог може створити оперативні групи», — каже Світан.

У Мирнограді та Родинському армія РФ стикнулася з проблемами, і Путні хоче їх вирішити.

Що ж до ЗСУ, додав полковник запасу, то наші бійці мають знайти і натиснути на слабкі місця окупантів на цьому напрямку. Він закликає також не піддаватися на провокації та пропозиції з боку Кремля.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною і динамічною. Так, завдяки успішним контрдіям українські військові змогли покращити тактичне положення у кількох кварталах міста.

Відомо, що у Покровську збільшують кількість штурмових груп — для цього використовують диверсифіковані способи переміщення особового складу. Крім того, ЗСУ докладають зусиль для блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. .За останній тиждень у Покровську знищено 85 росіян

«Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську — поступово зростає», — зазначили у корпусі.