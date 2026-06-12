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РФ запускає "Шахеди" через Білорусь: біля кордону виявили п’ять нових баз для дронів
Росія розгорнула нові майданчики для запуску безпілотників у трьох областях, зокрема збудувавши «найбільший дронопорт у світі», що дозволяє масовано скеровувати БпЛА в обхід української ППО через повітряний простір Білорусі.
Росія створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів поблизу кордону з Білоруссю.
Про це повідомила Білоруська служба «Радіо Свобода», проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані. Нові об’єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали «найбільшим дронопортом у світі».
За даними українських військових, більшість російських дронів під час масованих атак пролітає через Білорусь або використовує маршрути вздовж білорусько-українського кордону. В Повітряних силах ЗСУ кажуть, що така тактика ускладнює роботу української ППО.
У самій Білорусі вже визнають, що безпілотники порушують повітряний простір країни практично щодня. Лише за один тиждень травня там зафіксували 116 таких випадків.
Раніше ми писали про те, що Росія перекидає військові гелікоптери до Білорусі. Білоруський громадський і політичний діяч Сергій Бульба висловив думку, що це чергова провокація Путіна, спрямована на те, щоб відтягнути українські сили до білоруського кордону.