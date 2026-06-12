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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ запускає "Шахеди" через Білорусь: біля кордону виявили п’ять нових баз для дронів

Росія розгорнула нові майданчики для запуску безпілотників у трьох областях, зокрема збудувавши «найбільший дронопорт у світі», що дозволяє масовано скеровувати БпЛА в обхід української ППО через повітряний простір Білорусі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Проліт "Шахеда"

Проліт «Шахеда» / © Associated Press

Росія створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомила Білоруська служба «Радіо Свобода», проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані. Нові об’єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали «найбільшим дронопортом у світі».

За даними українських військових, більшість російських дронів під час масованих атак пролітає через Білорусь або використовує маршрути вздовж білорусько-українського кордону. В Повітряних силах ЗСУ кажуть, що така тактика ускладнює роботу української ППО.

Мапа / © Радіо Свобода

Мапа / © Радіо Свобода

У самій Білорусі вже визнають, що безпілотники порушують повітряний простір країни практично щодня. Лише за один тиждень травня там зафіксували 116 таких випадків.

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Супутникові знімки / © Радіо Свобода

Раніше ми писали про те, що Росія перекидає військові гелікоптери до Білорусі. Білоруський громадський і політичний діяч Сергій Бульба висловив думку, що це чергова провокація Путіна, спрямована на те, щоб відтягнути українські сили до білоруського кордону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2102
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