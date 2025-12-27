РФ запустила десять "Кинджалів", пів тисячі дронів та десятки ракет: що вдалось збити і куди цілився ворог

Наслідки атаки на Київ. / © Associated Press

Сьогодні, 27 грудня, армія РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом - 559 повітряних цілей. Сили ППО знищили 503. Основний напрямок, куди Росія спрямувала атаку, була Київська область.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом було виявлено та здійснено супровід 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

519 ударних БпЛА типу Shahed (300 штук), “Гербера” (безпілотники інших типів) - із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська і Гвардійського, що в Криму;

десять 10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»: райони пусків – Рязанська, Брянська області;

сім крилатих ракет Іскандер-К/Калібр: район пуску – Ростовська область та акваторія Чорного моря;

21 крилатих ракет Х-101: райони пусків – повітряний простір Вологодської області;

дві крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 13:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

474 безпілотників;

6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

19 крилатих ракет Х-101.

За даними військових, зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30 локаціях. Падіння уламків фіксують на 16 локаціях. Одна з ракет не досягла цілей. Крім того, інформація щодо 15 локаційно втрачених БпЛА уточнюється.