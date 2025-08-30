РФ запустила по Запоріжжі сім ракет і дрони: є жертви (фото)

Атака на Запоріжжя.

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 30 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя "Шахедами" та сімома ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

З його слів, кількість поранених зростає. Станом на 07:15 відомо про 22 травмованих.

Реклама

“Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років”, - наголосив чиновник.

Через нічний удар 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних пошкоджені. Наразі усі вони відключені від електро- та газопостачання.

ФОТО

12 ударів завдала армія РФ по Запоріжжю вночі проти 30 серпня. / © Запорізька ОВА

Одна людина загинула внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. / © Запорізька ОВА

Кількість поранених внаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до 22 людей. / © Запорізька ОВА

Одна людина загинула внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. / © Запорізька ОВА

12 ударів завдала армія РФ по Запоріжжю вночі проти 30 серпня. / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Зокрема, ворог знову атакував Запоріжжя. В ОВА повідомили, що російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств. У місцях влучань спалахнули пожежі.