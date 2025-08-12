- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1563
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ запустила балістику: на Полтавщині пролунали вибухи
Два вибухи пролунали поблизу Кременчука, пишуть моніторингові чати.
Пізно увечері, 12 серпня, російські окупанти атакували Україну балістикою. Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи пролунали у місті Кременчук на Полтавщині.
Про це пишуть моніторингові чати і місцеві пабліки.
Зазначається, що було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Курщини.
«Ракета на Кременчук. Кременчук — перебувайте в укриттях», — повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.