ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1563
Час на прочитання
1 хв

РФ запустила балістику: на Полтавщині пролунали вибухи

Два вибухи пролунали поблизу Кременчука, пишуть моніторингові чати.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Кременчуку 12 серпня

Удар по Кременчуку 12 серпня / © ТСН.ua

Пізно увечері, 12 серпня, російські окупанти атакували Україну балістикою. Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи пролунали у місті Кременчук на Полтавщині.

Про це пишуть моніторингові чати і місцеві пабліки.

Зазначається, що було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Курщини.

«Ракета на Кременчук. Кременчук — перебувайте в укриттях», — повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie