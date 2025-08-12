РФ запустила балістику: на Полтавщині пролунали вибухи

Удар по Кременчуку 12 серпня / © ТСН.ua

Пізно увечері, 12 серпня, російські окупанти атакували Україну балістикою. Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи пролунали у місті Кременчук на Полтавщині.

Про це пишуть моніторингові чати і місцеві пабліки.

Зазначається, що було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Курщини.

«Ракета на Кременчук. Кременчук — перебувайте в укриттях», — повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.