РФ запустила балістику: вибухи прогриміли одразу у двох обласних центрах України

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У Дніпрі та Сумах 16 вранці листопада пролунали звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги червоного рівня через загрозу російської атаки балістичними ракетами.

Про це повідомило «Суспільне».

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«У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — вказано в короткій заяві.

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Перед цим моніторингові телеграм-канали інформували про політ російських ракет «Циркон» у напрямку Сум. А Повітряні сили ЗСУ заявили про балістичну ракету на Сумщині.

Після вибухів у небі над Дніпром видно сірий дим. Ймовірно, це сліди від роботи протиповітряної оборони.

Дим у небі Дніпра після вибухів

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