- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ запустила балістику: вибухи прогриміли одразу у двох обласних центрах України
У Дніпрі та Сумах 16 вранці листопада пролунали звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги червоного рівня через загрозу російської атаки балістичними ракетами.
Про це повідомило «Суспільне».
«У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — вказано в короткій заяві.
Перед цим моніторингові телеграм-канали інформували про політ російських ракет «Циркон» у напрямку Сум. А Повітряні сили ЗСУ заявили про балістичну ракету на Сумщині.
Після вибухів у небі над Дніпром видно сірий дим. Ймовірно, це сліди від роботи протиповітряної оборони.
и
Новина доповнюється
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: