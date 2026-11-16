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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ запустила балістику: вибухи прогриміли одразу у двох обласних центрах України

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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РФ запустила балістику: вибухи прогриміли одразу у двох обласних центрах України

© ТСН

У Дніпрі та Сумах 16 вранці листопада пролунали звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги червоного рівня через загрозу російської атаки балістичними ракетами.

Про це повідомило «Суспільне».

«У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — вказано в короткій заяві.

Перед цим моніторингові телеграм-канали інформували про політ російських ракет «Циркон» у напрямку Сум. А Повітряні сили ЗСУ заявили про балістичну ракету на Сумщині.

Після вибухів у небі над Дніпром видно сірий дим. Ймовірно, це сліди від роботи протиповітряної оборони.

Дим у небі Дніпра після вибухів

Дим у небі Дніпра після вибухів

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