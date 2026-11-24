Атака на вокзал у Коростені / © Національна поліція України

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У Мережі з’явилися кадри моменту влучання ворожого безпілотника «Герань-5» у будівлю вокзалу в Коростені на Житомирщині. «Приліт» стався зранку 24 листопада. Велику кількість людей, на щастя, вдалося евакуювати з вокзалу. Проте повідомляється про 1 загиблу людину.

У Мережі показали момент «прильоту» у вокзал Коростеня

У соцмережах поширили відео ранкової ворожої атаки на Коростень. З кадрів видно, як російський безпілотник на величезній швидкості падає на територію вокзалу, ймовірно, на перон.

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У поліції Житомирської області також опублікували фото наслідків атаки. Зафіксовані пошкодження потяга та будівлі вокзалу — там повибивало шибки, відірвало шматки фасаду.

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«Зранку 24 листопада відбулося влучання БпЛА по залізничній станції в місті Коростені, де в той час перебував пасажирський електропоїзд. Унаслідок російської атаки смертельних поранень зазнав 33-річний житель Горщиківської громади. Ще троє людей, дві жінки віком 39 років та 69-річний чоловік — травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу», — пишуть у поліції.

Атака на Коростень: подробиці

У вівторок, 24 листопада, росіяни атакували залізничну станцію Коростень. На момент удару поруч із пероном перебував приміський електропоїзд. За інформацією перевізника «Укрзалізниця», диспетчери моніторингового центру завчасно виявили ворожий дрон і попередили персонал станції.

Завдяки швидкій реакції локомотивної бригади вдалося оперативно оголосити тривогу та розпочати висадку пасажирів. Ніхто зі штату залізничників травм не зазнав.

Одночасно працівники станції терміново вивели людей з приміщення вокзалу. Весь персонал, поїзна бригада та більшість пасажирів встигли спуститися до капітального стаціонарного сховища.

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Деталі щодо постраждалих уточнили в Житомирській ОВА. Внаслідок ранкового «прильоту» по станції обірвалося життя 33-річного мешканця Горщиківської громади. Крім того, за даними ОВА, травми дістали троє громадян. Усім потерпілим медики вже надають необхідну допомогу.

В адміністрації підкреслили, що саме злагоджені дії працівників залізниці під час евакуації дозволили уникнути значно більшої кількості жертв серед людей. Наразі на території станції працюють екстрені служби — правоохоронці та вибухотехніки збирають докази та фіксують наслідки чергового воєнного злочину росіян проти цивільної інфраструктури.

Атака на Україну 24 листопада: головне

Нагадаємо, у ніч проти 24 листопада та вранці російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Сили ППО збили або подавили 73 цілі, проте зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків ще на двох.

Найважчі наслідки зафіксовано у Запоріжжі, де внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а кількість поранених зросла до 48 осіб, серед яких четверо дітей. У місті зруйновано приватний будинок та частково пошкоджено п’ятиповерхівку, тривають пошуково-рятувальні роботи.

На Житомирщині вранці ворожий БпЛА атакував залізничну станцію Коростень: одна людина загинула , троє дістали поранень, а в самому Житомирі та області пошкоджено енергооб’єкт, підприємства, склади, відділення «Нової пошти», освітні заклади та житлові будинки.

У Вінниці ворог двічі атакував місто реактивними дронами: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, тролейбус та авто, поранень зазнали четверо людей.

В Одесі під час ранкового удару постраждала місцева інфраструктура, а на півночі Рівненської області окупанти атакували енергооб’єкти — електропостачання споживачам уже відновили, проте діють погодинні графіки відключень.

Під ударами опинилися Харків та вісім населених пунктів області. Найбільше постраждала Лозівщина — поранено 21 людину, пошкоджено десятки будинків, підприємства й пошту.

На Дніпропетровщині внаслідок атак на три райони поранено двох чоловіків у Павлограді та пошкоджено склади.

На Херсонщині обстрілами пошкоджено житлові будинки в чотирьох населених пунктах і поранено одну людину.

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