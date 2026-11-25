Атака на Україну 25 листопада

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У ніч проти 25 листопада росіяни масовано атакували Україну дронами. Під ударом опинилися Київщина, Житомирщина, Полтавщина, Харківщина, Запоріжжя, Волинь і Дніпропетровщина.

Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної й енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та цивільний транспорт. У кількох областях виникли пожежі, частина жителів залишилася без електропостачання.

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ТСН ділиться, що відомо про наслідки нічного терору та де зафіксували руйнування.

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Що вдалося збити цієї ночі: звіт Повітряних сил

Починаючи з 18:00 24 листопада і протягом ночі на 25 листопада росіяни запустили по Україні 112 дронів, пишуть у Повітряних силах. Запуски відбувалися одразу з кількох напрямків: із російських міст Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій — Донецька та селища Гвардійське в Криму.

За попередніми підрахунками станом на 08:00 ранку силам ППО вдалося збити або подавити 88 ворожих цілей. Водночас сталися влучання на 18 локаціях, а ще на 13 локаціях зафіксували падіння уламків збитих БпЛА.

Бойова робота ще не завершилася — в українському повітряному просторі досі залишається кілька ворожих дронів.

Атака на Житомирщину та Полтавщину сьогодні

У ніч проти 25 листопада росіяни атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру та цивільні підприємства у двох центральних областях України — Житомирській та Полтавській. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій Віталій Бунечко та Віталій Дяківнич.

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На Житомирщині під ворожий удар потрапили енергетичний об’єкт у Житомирському районі та цивільне підприємство у Коростенському районі. Внаслідок атаки постраждала людина, яку госпіталізували для надання медичної допомоги, а на місцях влучань працювали екстрені та профільні служби.

Тієї ж ночі в Полтавському районі російський дрон влучив у територію промислового підприємства, спричинивши пожежу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Удар росіян по Київщині сьогодні вночі

Уночі росіяни атакували Білу Церкву та Білоцерківський район на Київщині. За інформацією Київської ОВА, ДСНС області та секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба, внаслідок ворожого удару загинув чоловік 1974 року народження.

У самій Білій Церкві під удар потрапила критична інфраструктура, а також об’єкти цивільного бізнесу — зокрема «Епіцентр» та «Нова пошта». На території підприємства і гіпермаркету спалахнули пожежі, які рятувальники вже ліквідували та перейшли до розбирання і проливання конструкцій.

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Крім того, у Білоцерківському районі ліквідували займання на автостоянці, де були пошкоджені дві вантажівки та заклад торгівлі. Наразі наслідки атаки уточнюються, а жителів просять повідомляти про виявлені пошкодження будівель до поліції за номером 102 або до Центру оперативного реагування.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Атака росіян на Харківщину: подробиці

У середу, 25 листопада, російські війська завдали удару безпілотником по маршрутці, яка рухалася трасою неподалік села Федорівка Чугуївського району Харківської області. Про це поінформував очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За інформацією очільника області, внаслідок цього удару загинула щонайменше одна людина, а ще семеро пасажирів дістали поранення.

Крім цього, упродовж минулої доби російських атак зазнали Харків та ще шість населених пунктів регіону. Через ворожі обстріли постраждали 14 жителів області у Лозовій та Мерефі. У селі Вербівка пошкоджені склад і лінії електропередачі, а в селі Борщівка — складська будівля.

У Мерефі пошкоджень зазнали шість приватних житлових будинків. У Лозовій пошкоджені дві автівки та нежитлова споруда, а в місті Златопіль — склад. У селі Кочеток пошкоджені складське приміщення, трактор і дві сіялки, а поблизу села Федорівка — рейсовий автобус.

Атака росіян на Запоріжжя 25 листопада

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя, за попередніми даними, кількість поранених зросла до трьох людей. Під ворожий удар потрапив Шевченківський район міста — там пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. Остаточні наслідки обстрілу наразі уточнюються, пише очільник ОВА Михайло Семікін.

Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак частина жителів Запорізької області залишилася без електропостачання.

Фахівці вже працюють над ремонтом мереж і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів. Місцева влада просить жителів із розумінням поставитися до ситуації та обіцяє додатково інформувати про перебіг відновлювальних робіт.

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака на Ковель 25 листопада: наслідки

Увечері під російський удар потрапила Ковельщина у Волинській області. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Про це повідомляють у ДСНС. Через влучання спалахнули пожежі — загорілися три вантажівки, два легкові автомобілі, а також цивільна споруда.

На місці працювали підрозділи ДСНС: до гасіння залучили 50 рятувальників та дев’ять одиниць техніки. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання.

Атаки на Дніпропетровщину 25 листопада

Вранці 25 листопада росіяни атакували дронами одразу три райони Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення одна людина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені об’єкт інфраструктури та автомобіль. Поранення дістав 42-річний чоловік — наразі він проходить лікування амбулаторно.

У Криворізькому районі російські війська скерували безпілотники на об’єкти інфраструктури в Зеленодольській громаді. Під ударами знову опинився Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Там понівечені приватний житловий будинок та автомобіль.

Крім того, Ганжа повідомив, що у лікарні загинула 58-річна жінка, яка зазнала поранень під час обстрілу Кривого Рогу 20 листопада. Лікарям не вдалося її врятувати.

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