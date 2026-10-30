Руйнування в Києві внаслідок ракетного удару / © ДСНС

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У ніч проти 30 жовтня та вранці російська армія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками, спрямувавши основні удари на Київщину, Полтавщину та Дніпропетровщину. Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання на 17 локаціях.

Усе про атаку на Україну читайте на ТСН.ua.

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Скільки ракет і дронів збила ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Україну балістичними та авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками.

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Від вечора 29 жовтня противник застосував:

балістичні ракети «Іскандер-М/С-400/KN-23»,

чотири керовані авіаракети Х-59/69,

113 ударних дронів типу Shahed, 83 з яких були реактивними. Крім того, росіяни використовували дрони типу «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».

Основними напрямками удару стали Київська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Станом на рнок українська ППО знищила або придушила 99 ворожих цілей. Серед них — три ракети Х-59/69 та 96 безпілотників типу Shahed, 71 із яких був реактивним, а також «Гербери» та БпЛА інших типів.

Повітряні сили зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на п’яти місцях зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків.

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Ракетний удар по Києву

Увечері 29 жовтня через ворожий обстріл балістичними ракетами у Києві пролунали вибухи. За інформацією моніторингових телеграм-каналів, по столиці було застосовано 6-8 ракет «Іскандер-М/Циркон». Під атакою знову перебував лівий берег столиці.

Внаслідок атаки на Київ загинула людина. У Дніпровському районі уламки пошкодили одноповерхову будівлю, спричинивши пожежу та руйнування, а також вибили вікна в житловому будинку і пошкодили авто. У Дарницькому районі загорілися склад, сміття та нежитлові споруди.

Руйнування в Києві внаслідок ракетного удару / © ДСНС

Пожежа в Києві внаслідок ракетного удару / © ДСНС

Атака на Полтавщину

Вночі окупанти завдали удару по промисловому підприємству в Кременчуцькому районі на Полтавщині. Інформація щодо наслідків і постраждалих уточнюється.

Зранку ворог повторно атакував промислове підприємство у Кременчуцькому районі. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

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Удар РФ по Дніпру

Вночі Росія знову вдарила по залізничному вокзалу у Дніпрі та атакувала енергетику, через що регіон було знеструмлено.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначив, що пасажирам із затриманих рейсів повернуть повну вартість квитків та запропонують варіанти пересадок.

Вночі місцева влада повідомила, що через обстріл без електропостачання залишилися понад 350 тис. абонентів у Дніпрі та навколишніх населених пунктах. Через перевантаження пошкодженої енергосистеми основні системи життєзабезпечення переходять на генератори. ДТЕК запровадив екстрені відключення без графіків.

Міський голова Борис Філатов закликав жителів залишитися вдома через зупинку майже всього електротранспорту, хоча метрополітен уже частково відновив рух за графіком вихідного дня.

Атака Росії на Харків

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уранці повідомив про російський дроновий удар в Основ’янському районі обласного центру. Внаслідок атаки загорілись автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби усувають наслідки «прильоту».

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня президент Володимир Зеленський попереджав, що за даними розвідки, Росія готує нові балістичні удари по Україні. У зв’язку з цим глава держави наголосив на критичній потребі в додаткових засобах ППО та ракетах-перехоплювачах до систем Patriot від партнерів.

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