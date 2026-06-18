- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 873
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ запустила по Україні "Іскандери" та сотні дронів, атака ще триває: куди зараз летить
Росіяни вночі вдарили «Іскандерами», а зранку — продовжили атаку ударними БпЛА.
Армія РФ вдарила по Україні ракетами й дронами — ППО збила 216 повітряних цілей. Ворог продовжує атаку.
Про це інформують Повітряні сили ЗС України.
Масована атака по Україні
У ніч на 18 червня РФ здійснив масовану атаку, застосувавши:
7 балістичних ракет типу «Іскандер-М/С-400» з територій Воронезької, Брянської та Курської областей РФ;
239 ударних безпілотників, зокрема типу Shahed (у тому числі реактивних), «Гербера», «Італмас» і дрони-імітації «Пародія» з напрямків Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського (ТОТ Крим) і тимчасово окупованого Донецька.
Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 216 повітряних цілей: 4 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400» і 212 ворожих БпЛА різних типів на півночі, сході та півдні країни.
Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних безпілотників у дев’яти локаціях, а також падіння уламків на семи інших. Інформація щодо ще однієї балістичної ракети уточнюється.
Атака триває. Наразі у повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Українців просять дотримуватися правил безпеки.
Що у небі над Україною зранку
Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:
БпЛА у напрямку Очакова з Чорного моря;
БпЛА на м. Запоріжжя зі сходу;
Ударний БпЛА південніше Сум у західному напрямку.
Нагадаємо, у Києві зранку 18 червня пролунала повітряна тривога. Стало відомо, що група ударних БпЛА рухалася у напрямку Києва з півночі. Фіксували також рух у бік Затоки/Сергіївки з Чорного моря. Ударні БпЛА були й у центральній частині Сумщини — курсом на південь.