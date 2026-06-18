РФ запустила по Україні "Іскандери" та сотні дронів, атака ще триває: куди зараз летить

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Армія РФ вдарила по Україні ракетами й дронами — ППО збила 216 повітряних цілей. Ворог продовжує атаку.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Масована атака по Україні

У ніч на 18 червня РФ здійснив масовану атаку, застосувавши:

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7 балістичних ракет типу «Іскандер-М/С-400» з територій Воронезької, Брянської та Курської областей РФ;

239 ударних безпілотників, зокрема типу Shahed (у тому числі реактивних), «Гербера», «Італмас» і дрони-імітації «Пародія» з напрямків Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського (ТОТ Крим) і тимчасово окупованого Донецька.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 216 повітряних цілей: 4 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400» і 212 ворожих БпЛА різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних безпілотників у дев’яти локаціях, а також падіння уламків на семи інших. Інформація щодо ще однієї балістичної ракети уточнюється.

Атака триває. Наразі у повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Українців просять дотримуватися правил безпеки.

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Що у небі над Україною зранку

Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:

БпЛА у напрямку Очакова з Чорного моря;

БпЛА на м. Запоріжжя зі сходу;

Ударний БпЛА південніше Сум у західному напрямку.

Нагадаємо, у Києві зранку 18 червня пролунала повітряна тривога. Стало відомо, що група ударних БпЛА рухалася у напрямку Києва з півночі. Фіксували також рух у бік Затоки/Сергіївки з Чорного моря. Ударні БпЛА були й у центральній частині Сумщини — курсом на південь.

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