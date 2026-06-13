РФ запустила реактивний дрон біля Білорусі, вибухи лунають на Київщині: де і що ще летить

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Оборонці неба фіксують реактивний БпЛА, що рухається вздовж кордону з Білоруссю із півночі Чернігівщини. Він прямує на північ Київщини.

Про це повідомляють ПС ЗСУ.

Як інформує Київська ОВА, зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО.

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«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», — нагадують українцям.

Людей закликають дбати про власну безпеку, перебуваючи в укриттях до відбою.

За даними Повітряних сил, йдеться про рух:

БпЛА із півночі — на Конотоп;

Реактивний БпЛА із півночі — курсом на Путивль;

БпЛА на Київщині повз Іванків курсом на Житомирщину;

БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Павлоград з південного сходу;

реактивний БпЛА на Сумщині — в напрямку Тростянця.

Як зазначалося раніше, Росія почала використовувати територію Білорусі для запуску ударних дронів типу Shahed по Україні. Поблизу українського кордону виявили щонайменше п’ять нових майданчиків для їхнього розміщення та підготовки. За даними аналітиків, нові бази можуть дозволити окупантам скоротити час підльоту безпілотників і ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

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