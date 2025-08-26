ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1186
1 хв

РФ запустила рої "Шахедів" — ніч може бути важкою

Російські війська вчергове запустили ударні БпЛА по Україні, тому ніч може бути «спекотною».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 26 серпня

Повітряна тривога увечері 26 серпня / © ТСН

Пізно ввечері 26 серпня російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:31:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини ➡️ курсом на Сумщину.

  • Група «шахедів» на сході Харківщини ➡️ курсом на північний захід.

  • БпЛА на півночі Донеччини ➡️ курсом на захід.

  • Нова група БпЛА на сході Донеччини ➡️ курсом на захід.

Крім того, нова група «Шахедів» з Курської області заходить на Сумщину.

Карта повітряних тривог станом на 22:59

Карта повітряних тривог станом на 22:59

Напрямок руху «Шахедів», який дають моніторингові чати:

  • Сумщина→Суми/р-н.

  • Сумщина→Шостка/Чернігівщина.

  • Сумщина→Кролевець/Чернігівщина.

  • Чернігівщина→Новгород-Сіверський.

  • Харківщина→Ізюм/Балаклія.

  • Донеччина→Харківщина.

  • Донеччина→Дніпропетровщина (Петропавлівка).

Раніше повідомлялося, що на Львівщині та в ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.

