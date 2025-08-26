РФ запустила рої "Шахедів" — ніч може бути важкою

Повітряна тривога увечері 26 серпня / © ТСН

Реклама

Пізно ввечері 26 серпня російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:31:

Реклама

БпЛА на півночі Чернігівщини ➡️ курсом на Сумщину.

Група «шахедів» на сході Харківщини ➡️ курсом на північний захід.

БпЛА на півночі Донеччини ➡️ курсом на захід.

Нова група БпЛА на сході Донеччини ➡️ курсом на захід.

Крім того, нова група «Шахедів» з Курської області заходить на Сумщину.

Карта повітряних тривог станом на 22:59

Напрямок руху «Шахедів», який дають моніторингові чати:

Сумщина→Суми/р-н.

Сумщина→Шостка/Чернігівщина.

Сумщина→Кролевець/Чернігівщина.

Чернігівщина→Новгород-Сіверський.

Харківщина→Ізюм/Балаклія.

Донеччина→Харківщина.

Донеччина→Дніпропетровщина (Петропавлівка).

Раніше повідомлялося, що на Львівщині та в ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.