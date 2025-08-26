- Дата публікації
РФ запустила рої "Шахедів" — ніч може бути важкою
Російські війська вчергове запустили ударні БпЛА по Україні, тому ніч може бути «спекотною».
Пізно ввечері 26 серпня російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:31:
БпЛА на півночі Чернігівщини ➡️ курсом на Сумщину.
Група «шахедів» на сході Харківщини ➡️ курсом на північний захід.
БпЛА на півночі Донеччини ➡️ курсом на захід.
Нова група БпЛА на сході Донеччини ➡️ курсом на захід.
Крім того, нова група «Шахедів» з Курської області заходить на Сумщину.
Напрямок руху «Шахедів», який дають моніторингові чати:
Сумщина→Суми/р-н.
Сумщина→Шостка/Чернігівщина.
Сумщина→Кролевець/Чернігівщина.
Чернігівщина→Новгород-Сіверський.
Харківщина→Ізюм/Балаклія.
Донеччина→Харківщина.
Донеччина→Дніпропетровщина (Петропавлівка).
Раніше повідомлялося, що на Львівщині та в ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.