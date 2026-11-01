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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ запустила сотні дронів з шести напрямків — що і де у небі зараз

Уночі та зрання у низці регіонів лунали вибухи. Повітряна тривога охопила майже всю країну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Робота ППО

Робота ППО / © Associated Press

У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 371 ворожий БпЛА типу Shahed (47 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», — зазначили у відомстві.

Що у небі зараз

  • Групи ударних БпЛА через Павлоград в напрямку Дніпра

  • Нові БпЛА (в т.ч. реактивні) продовжують залітати на Сумщину з Курщини

  • Київщина: реактивні БпЛА курсом на Білу Церкву, Переяслав

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

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