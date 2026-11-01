Робота ППО / © Associated Press

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У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 371 ворожий БпЛА типу Shahed (47 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», — зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

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