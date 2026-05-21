РФ застосовує ракети з ураном: експерт попередив про радіаційну загрозу

Уламки російської ракети з бойовою частиною зі збідненим ураном у Чернігівській області / © СБУ

Уламки збитих російських авіаційних ракет Р-60 можуть становити серйозну загрозу для здоров’я цивільного населення. Оскільки ці боєприпаси містять елементи зі збідненим ураном, тривалий контакт із ними або зберігання таких «сувенірів» удома може призвести до радіаційного ураження.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» розповів керівник навчального департаменту Академії «Дронаріум» Дмитро Следюк.

За словами експерта, саме по собі короткочасне перебування поруч із місцем падіння або уламками ракети не завдасть моментальної шкоди організму. Проте небезпека критично зростає, якщо люди починають забирати рештки боєприпасів із собою.

«Якщо перебувати поруч з уламками ракети Р-60 недовго, шкоди для здоров’я не буде. Але якщо збирати їх, зберігати вдома або носити при собі, можна отримати радіаційне ураження», — наголосив Дмитро Следюк.

У чому полягає найбільша небезпека?

Експерт підкреслив, що найпідступнішим фактором ураження є не стільки зовнішнє випромінювання від цільного шматка металу, скільки продукти його руйнування під час вибуху чи удару об землю.

Токсичний пил: найбільший ризик становлять мікроскопічний пил та дрібні частки урану.

Внутрішнє опромінення: під час вдихання або потрапляння в дихальні шляхи ці радіоактивні важкі метали осідають в організмі та можуть серйозно і незворотно нашкодити здоров’ю.

Навіщо РФ застосовує ракети Р-60?

Р-60 — це радянські керовані ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіусу дії. За даними фахівця, зараз окупанти використовують їх для протидії українським літакам та гелікоптерам, які залучені до полювання на ворожі дрони-камікадзе. Таким чином ворог намагається захистити свої «шахеди» від збиття українською авіацією.

Військові та екстрені служби вкотре закликають громадян бути пильними: у разі виявлення будь-яких уламків ракет або безпілотників — не підходити до них, не торкатися і негайно викликати ДСНС (101) або поліцію (102).

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗСУ відреагували на інформацію про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках збитого російського дрона. В ЗСУ закликали громадян не піддаватися паніці та спростували чутки про нову таємну зброю окупантів.

