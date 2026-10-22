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РФ застосувала нову крилату ракету "Філін": що про неї відомо
РФ почала застосовувати проти України нову крилату ракету «Філін», здатну долати до 1200 км зі швидкістю до 800 км/год. Також окупанти атакували новою модифікацією «Герані-5».
Російські війська продовжують масштабувати виробництво бюджетного високоточного озброєння та змінюють тактику повітряного терору. Під час останніх атак на території України було вперше зафіксовано нові зразки дешевих крилатих ракет «Філін» та оновлену модифікацію «Герань-5 К5-К».
Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій і зв’язку, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Ракета «Філін»
За словами експерта, РФ робить ставку в майбутньому не на реактивні «Шахеди», а на дешеві крилаті ракети.
«Вони швидші, маневреніші, можуть літати на низьких висотах і нести більшу бойову частину, ніж „Шахед“. Їм не потрібні дронопорти, багато з них можна запускати з вертольотів і БпЛА. І головне — їх можна виробляти з російських вузлів», — пояснив він.
Бескрестнов перелічив такого виду ракети: «Герань-5», «Бандероль», «Дань-Т», «Дань-М», С71М, реактивний «УМПБ-5», а тепер — нова ракета «Філін».
За його словами, «Філін» може літати на відстані до 1200 кілометрів зі швидкістю до 800 км/год. Вага бойової частини порівнянна з 1–2 «Шахедами». Висота польоту — до 6 км.
«Цікаво, що реактивний двигун на ракеті — російський. Він уже використовується у С71 та „Бандеролі“», — зазначив «Флеш».
Нова «Герань»
Експерт зауважив, що сьогоднішній день не обмежився лише новою бюджетною ракетою «Філін».
«Росія знову атакувала нас новою модифікацією „Герані-5“ під назвою „Герань-5 К5-К“. Як і в разі з „Філіном“, ми вперше зафіксували цю ракету буквально місяць тому», — зазначив він.
Особливістю ракети є система оптичної навігації, збільшена дальність, швидкість і висота польоту, уточнив «Флеш».
Раніше ми писали, що росіяни почали застосовувати нові дрони на фронті. Безпілотник зовні нагадує відомий російський «Ланцет», однак має інший тип двигуна.