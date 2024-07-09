РФ застосувала нову небезпечну тактику: ISW про потужний удар по Києву

Армія РФ під час ракетної атаки 8 липня, ймовірно, застосувала нову тактику, щоб максимізувати шкоду від цієї серій ударів.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

ISW взяли до уваги коментарі ексречника в Повітряних сил Юрія Ігната, який наголосив, що Росія постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні безпілотники, але й крилаті та балістичні ракети додатковими засобами. Зокрема, радіолокаційними та тепловими пастками. Саме тому, пояснив Ігнат, такі повітряні цілі "стає важче виявляти та знищувати". За його словами, учора російські крилаті ракети "летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, це також може призвести до жахливих наслідків на землі".

Своєю чергою, в ISW наголошують, що українські сили ППО досі мали високі показники збиття певних типів крилатих ракет. Зокрема, старішого різновиду Х-101. Аналітики зауважують: припущення Ігната про те, що війська РФ завдавали ударів крилатими ракетами на таких низьких висотах, може свідчити про те, що окупанти змінили свою тактику або технології.

"РФ намагається завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, не даючи українській ППО практично ніякого часу на відповідь та реакцію на атаку, аж доки ракета не опиниться вже на близькій відстані від землі", - наголосили в ISW.

Раніше Ігнат також пояснював, що російські сили застосовують й інші нові тактичні прийоми. Приміром, запускають БпЛА без навігації і без сигналу GPS. В ISW пояснюють: росіяни, вочевидь, намагаються заблокувати електромагнітні сигнатури своїх безпілотників до останнього можливого моменту, аби запобігти їх виявленню українськими силами. Тож до того моменту, коли Сили оборони виявлять дрон, російська ракета, політ якої він мав би коригувати, уже може бути близько до цільової точки.

Американські фахівці нагадують, що за час повномасштабного вторгнення РФ постійно адаптує тактику ракетних атак проти України, аби скористатися нестачею систем протиповітряної оборони у ЗСУ.

"Тож удари 8 липня являють собою новий і адаптований "пакет" ударів. Україні доведеться навчитися відповідати на такі удари необхідним рівнем протиповітряної оборони з використанням західних систем, яких так потребує офіційний Київ", - наголосили в ISW.

Як повідомлялося, 8 липня близько 10:00 було оголошено масштабну повітряну тривогу. Протягом майже двох годин РФ масовано атакувала Україну ракетами.

Російська армія завдала комбінованого і потужного удару Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Загалом - 38 повітряних цілей. Сили ППО знищили 30 ракет.

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