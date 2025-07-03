РФ застосувала нову тактику ударів "Шахедами" по Харкову: Терехов пояснив, у чому головна небезпека

Атаки "Шахедами" / © ТСН

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Армія РФ змінила тактику ударів по Харкову. Зараз російські БпЛА залітають цілими групами, через що навантаження на ППО зростає, а руйнування стають сильнішими.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Як зазначив Терехов, «Шахеди» залітають цілими групами. Це ускладнює роботу нашої ППО.

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«Дуже великий наплив „Шахедів“. Бо б’ють переважно в одне, два місця. Тому такі важкі руйнації. Щоразу прильоти. Можуть бути і повторні прильоти. Ми це теж фіксуємо, на жаль», — зазначив міський голова Харкова.

Усі служби оперативно виїжджають на місця, додає він, аби своєчасно ліквідувати наслідки ударів РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня 2025 року у Харкові було чутно вибух. Місто опинилося під атакою російських БпЛА. Попередньо, під ударом був Новобаварський район.

Внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває.

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Інформацію про “приліт” ворожого БпЛА та пожежу в Новобаварському районі підтвердив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.