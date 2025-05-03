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РФ застосувала смертоносну тактику в Харкові під час нічної атаки: деталі
Застосування таких БлПЛА є особливо небезпечним.
Під час атаки на Харків, яку російська армія здійснила ввечері 2 травня, було застосовано ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.
Про повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури
Зазначається, що таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару. Як наслідок, спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.
"Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, ввечері 2 травня сталася масована атака на Харків. Удари сталися у 12 локаціях у чотирьох районах міста.
Відомо, що РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.