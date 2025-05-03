ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
806
Час на прочитання
1 хв

РФ застосувала смертоносну тактику в Харкові під час нічної атаки: деталі

Застосування таких БлПЛА є особливо небезпечним.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Харків.

Харків.

Під час атаки на Харків, яку російська армія здійснила ввечері 2 травня, було застосовано ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

Про повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Зазначається, що таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару. Як наслідок, спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

"Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 2 травня сталася масована атака на Харків. Удари сталися у 12 локаціях у чотирьох районах міста.

Відомо, що РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
806
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie