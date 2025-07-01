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РФ завдала 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району (фото)
РФ завдала ударів по Запоріжжю та Запорізькому району, пошкодивши підприємство та приватні будинки.
Росія завдала 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.