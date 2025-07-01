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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1888
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РФ завдала 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району (фото)

РФ завдала ударів по Запоріжжю та Запорізькому району, пошкодивши підприємство та приватні будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Росія завдала 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. 

Удар по Запоріжжю_7 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Удар по Запоріжжю_6 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Удар по Запоріжжю_3 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Удар по Запоріжжю_2 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Удар по Запоріжжю_4 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Удар по Запоріжжю_5 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Удар по Запоріжжю_1 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

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