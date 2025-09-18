ТСН у соціальних мережах

143
1 хв

РФ завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло 5 цивільних (фото)

Росіяни скинули на житловий квартал Костянтинівки 250-кілограмову авіабомбу, убивши п’ятьох місцевих жителів від 62 до 74 років.

Дмитро Гулійчук
Удар по Костянтинівці 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок якого загинули 5 людей.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу «ФАБ-250» з УМПК на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські.

Внаслідок атаки загинули 5 людей — дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків — 65,67,74 років. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, що 20 серпня РФ вдарила по ринку Костянтинівки зі "Смерчів". Внаслідок удару щонайменше троє людей загинули і четверо поранені.

143
