- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло 5 цивільних (фото)
Росіяни скинули на житловий квартал Костянтинівки 250-кілограмову авіабомбу, убивши п’ятьох місцевих жителів від 62 до 74 років.
Сьогодні, 18 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок якого загинули 5 людей.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу «ФАБ-250» з УМПК на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські.
Внаслідок атаки загинули 5 людей — дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків — 65,67,74 років. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, що 20 серпня РФ вдарила по ринку Костянтинівки зі "Смерчів". Внаслідок удару щонайменше троє людей загинули і четверо поранені.