РФ завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло 5 цивільних (фото)

Удар по Костянтинівці 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок якого загинули 5 людей.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу «ФАБ-250» з УМПК на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські.

Внаслідок атаки загинули 5 людей — дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків — 65,67,74 років. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, що 20 серпня РФ вдарила по ринку Костянтинівки зі "Смерчів". Внаслідок удару щонайменше троє людей загинули і четверо поранені.