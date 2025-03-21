РФ завдала масованого удару по Запоріжжю – перші подробиці атаки

Внаслідок обстрілу міста одна людина загинула і п'ятеро були поранені.
Російські окупанти увечері, 21 березня, завдали чергового удару по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
"Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо троє постраждалих. Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється", – повідомив він.
Через декілька хвилин Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до п'яти. Троє людей у важкому стані, двоє – стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
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О 22:12 Федоров додав, що атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки.
Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз.
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