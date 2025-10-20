РФ завдала масованого удару по Павлограду: поранені 16 людей (фото)

Наслідки атаки на Павлоград / © t.me/dnipropetrovskaODA

Реклама

Російські війська масовано атакували Павлоградський район Дніпропетровщини, застосувавши ракети та безпілотники, внаслідок чого постраждало багато людей і були пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

За його словами, внаслідок ракетного та безпілотного удару 16 людей отримали поранення, 15 з них госпіталізовані. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт та виникла пожежа.

Реклама

Наслідки атаки по Павлограду 20 жовтня

Також безпілотники агресора були спрямовані на територію Вербківської громади, де сталося займання.

Наслідки атаки по Павлограду 20 жовтня

На Нікопольщині російська армія обстрілювала населені пункти артилерією та FPV-дронами. Удар припав по самому Нікополю, а також по Покровській та Мирівській громадах.

Наслідки атаки по Павлограду 20 жовтня

В результаті обстрілів пошкоджено агрофірму, багатоповерхівку, два приватні будинки та дві господарські споруди. Також постраждали газогін та лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія 19 жовтня масовано атакувала БпЛА шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час удару під землею перебувало 192 співробітників шахти.