РФ завдала масованого удару по Павлограду: поранені 16 людей (фото)
Масова атака РФ спричинила численні поранення цивільного населення та руйнування.
Російські війська масовано атакували Павлоградський район Дніпропетровщини, застосувавши ракети та безпілотники, внаслідок чого постраждало багато людей і були пошкоджені об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
За його словами, внаслідок ракетного та безпілотного удару 16 людей отримали поранення, 15 з них госпіталізовані. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт та виникла пожежа.
Також безпілотники агресора були спрямовані на територію Вербківської громади, де сталося займання.
На Нікопольщині російська армія обстрілювала населені пункти артилерією та FPV-дронами. Удар припав по самому Нікополю, а також по Покровській та Мирівській громадах.
В результаті обстрілів пошкоджено агрофірму, багатоповерхівку, два приватні будинки та дві господарські споруди. Також постраждали газогін та лінії електропередач.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія 19 жовтня масовано атакувала БпЛА шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час удару під землею перебувало 192 співробітників шахти.