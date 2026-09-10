РФ завдала масового удару реактивними дронами з 5 напрямків, частина суне на захід: що і де досі летить (мапа)

Атака російських дронів на Україну / © ТСН

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У ніч проти 10 вересня російські окупанти здійснили атаку на Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання та руйнування в областях. Наразі частина БпЛА продовжує рух у повітряному просторі на захід.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Нічна атака на Україну — підсумки Повітряних сил

Від вечора 9 вересня і в ніч проти 10 вересня російські війська атакували Україну 149 ударними дронами. Серед них — БпЛА типу «Шахед», «Гербера», а також дрони-імітатори типу «Пародія». Половина застосованих «Шахедів» була реактивною.

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Запускали ворожі безпілотники з районів Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на ранок українська ППО знищила або придушила 128 ворожих дронів типу «Шахед», «Гербера» та безпілотників інших типів.

Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях. Ще на дев’яти локаціях — падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

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Атака дронами на Україну 10 вересня триває

Повітряні сили наголосили, що російська атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі БпЛА:

Реактивний дрон прямує курсом на Луцьк із півночі.

Реактивний дрон зафіксований у районі Київського водосховища у напрямку столиці.

Реактивний БпЛА летить у напрямку Києва.

Мапа повітряної тривоги в Україні вранці 10 вересня / © скриншот

Польща підвищила готовність сил і засобів системи ППО

Оперативне командування Збройних сил Польщі 10 вересня заявило про короткочасне посилення готовності окремих сил і засобів системи протиповітряної оборони. Причиною стала активність російських реактивних дронів, які атакують цілі на заході України.

«Відповідно до чинних процедур Командування Операцій ЗС РП через Центр Повітряних Операцій — Командування Компоненту Повітряного запустило необхідні сили й засоби, що перебувають у його розпорядженні», –– йдеться у заяві.

У польському командуванні зазначили, що ці заходи мали превентивний характер. Вони були спрямовані на захист повітряного простору Польщі, зокрема районів, розташованих поблизу територій, де тривали російські атаки.

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Після того як загроза минула, сигнал тривоги скасували. Задіяні сили та засоби повернулися до штатного режиму оперативної діяльності.

Нагадаємо, уночі 10 вересня через російську атаку на Київ у Голосіївському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

Водночас і Кривий Ріг зазнав масованої атаки безпілотників із прямими влучаннями у житловому секторі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, п’ятеро людей поранено, двоє з них госпіталізовані.

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