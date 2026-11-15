РФ завдала нічного удару по півдню України: постраждали люди, пошкоджено енергетичну інфраструктуру (фото, відео)

Наслідки атаки РФ на Чорноморськ / © ДСНС

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Російські війська вночі 15 листопада завдали удару по Чорноморську на Одещині. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджень зазнали енергетична інфраструктура, житлові будинки та адміністративна будівля. Через удар близько 41 тисячі абонентів тимчасово залишилися без електропостачання.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Атака на Чорноморськ 15 листопада: які наслідки удару

За інформацією ДСНС, унаслідок удару постраждали шестеро людей.

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«Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Загорілися два припарковані автомобілі», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, вибухова хвиля та уламки пошкодили газову трубу, а також фасади й вікна сусідніх житлових будинків.

© ДСНС

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили травмованого чоловіка, якого заблокувало в одній із квартир. Фахівці ДСНС відчинили двері, надали йому домедичну допомогу, вивели з будинку та передали медикам.

На місці події також працювали психологи ДСНС. Вони підтримували місцевих мешканців, чиї оселі постраждали внаслідок російської атаки. До допомоги долучилися медики та волонтери Загону швидкого реагування.

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Атака на Одещину: без світла залишилися 41 тисяча абонентів

Один із російських ударів також припав на енергооб’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Через пошкодження без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисячі абонентів.

«Один з ворожих ударів припав на енергооб’єкт ДТЕК „Одеські електромережі“. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням», — ідеться в повідомленні Одеської ОВА Олега Кіпера.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, останнім часом російські війська неодноразово атакували Чорноморськ. Зокрема, 11 листопада окупанти завдали удару по ринку в центральній частині міста. Атака сталася посеред дня, коли там зазвичай перебуває багато людей.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих. Згодом кількість загиблих зросла до трьох. Також унаслідок обстрілу були пошкоджені прилеглі житлові будинки та припарковані автомобілі.

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