РФ завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетиці: пошкоджені ТЕС — де немає світла

Безпрецедентний за масштабами обстріл енергетики 3 листопада

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Росія 3 листопада влаштувала одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Обстріли призвели до значних пошкоджень енергетичних об’єктів, а ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У Києві та низці інших регіонів довелося запровадити аварійні відключення світла.

ТСН. ua зібрав все, що відомо на цей час про наслідки ударів та ситуацію в енергосистемі.

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Одна з наймасштабніших атак РФ по енергетиці: три ТЕС зупинили генерацію

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В Укренерго повідомили, що від ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни.

Зазначається, що лише протягом минулої доби РФ понад 20 разів цілеспрямовано атакувала енергооб’єкти. Ворог застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

У ДТЕК додали, що росіяни атакували три теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» десятками ракет і дронів. Внаслідок атаки ці станції припинили генерацію електроенергії.

«Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії», — зазначили в компанії.

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Удар по київському енерговузлу

У ніч проти 3 листопада та вранці ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Києва та прилеглих населених пунктів. За даними енергетиків, під прицілом опинився ключовий регіональний енерговузол.

Про вимушений перехід на екстрені знеструмлення офіційно повідомив міський голова Віталій Кличко.

Київ під ударом: перебої з водою та колапс електротранспорту

Екстрені вимкнення електроенергії миттєво потягнули за собою ланцюгову реакцію та вдарили по іншій комунальній інфраструктурі Києва. Екстрені відключення спричинили перебої з водопостачанням у столиці та в русі громадського електротранспорту.

Водопостачання: Аварійна ситуація спричинила перебої з водопостачанням у столиці. Київводоканал повідомив, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу.

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Міський транспорт: Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів: частину маршрутів дублюватимуть автобуси.

В Києві вже розгортають «Пункти Незламності», де жителі можуть підзарядити пристрої, скористатися зв’язком та отримати базову допомогу. Місцева влада закликає жителів регіону зробити запаси питної та технічної води, а також тримати зарядженими повербанки.

Де найскладніша ситуація зі світлом

За сьогодні під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях. Зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

За інформацією Міністерства енергетики, станом на ранок 3 листопада найскладніше становище з електропостачанням було у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях.

У ДТЕК повідомили про значні руйнування на Дніпропетровщині, ураження об’єктів на Одещині та в інших регіонах. Так, у Дніпрі РФ вночі і зранку вдарила по будинках, медзакладах і ТЕЦ. Внаслідок атаки є загиблі.

Найскладнішою компанія назвала ситуацію в Києві: через масштабні пошкодження там застосовують екстрені відключення, а прогнозовані графіки наразі складати неможливо.

Також аварійні відключення діють на Сумщині. Через відключення воду у Сумах подаватимуть за графіком зі зниженим тиском.

«Без електроенергії всі 10 черг споживачів, — повідомили в „Сумиобленерго“.

За крок від катастрофи: Росія вдарила дронами по підстанції Хмельницької АЕС

Під час масованого обстрілу України російські війська здійснили цинічний і вкрай небезпечний злочин — окремо атакували енергетичний об’єкт, від якого залежить стабільна робота Хмельницької атомної електростанції.

«Ворог спрямував три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи», — розповів глава Міненерго Денис Шмигаль.

Коли повернуть світло

Представники енергетичних компаній поки утримуються від точних термінів відновлення стабільного електропостачання, адже масштаб пошкоджень обладнання оцінюється ремонтними бригадами, а удари РФ тривають.

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